Les résultats de la nuit en NBA: Stephen Curry fait son grand retour, mais ne peut empêcher la défaite de Golden State face à Phoenix (vidéos)

Les Suns restaient pourtant sur une série de six défaites consécutives et évoluaient sans plusieurs cadres, comme Devin Booker, Chris Paul et DeAndre Ayton, blessés. Les Warriors récupéraient Curry après onze matchs manqués en raison d’une blessure à l’épaule. Le match était longtemps à sens unique, les Suns comptant jusqu’à 27 points d’avance (65-92) dans le troisième quart-temps. Malgré un retour dans le dernier quart-temps, Golden State, porté par Klay Thompson (29 points), concédait un troisième revers de suite. Stephen Curry a terminé avec 27 points pour son retour. En face, Mikal Bridges a mis 26 points.

Avec 21 victoires et autant de défaites, Phoenix est septième à l’Ouest. Golden State suit avec 20 victoires et 21 défaites.

Dans cette conférence, les Clippers sont venus à bout de Dallas 113-101. Les Clippers mettent également fin à une série de six défaites. Kawhi Leonard (33 points) et Norman Powell (27 points) ont montré la voie aux Clippers face à un Luka Doncic à nouveau impressionnant (43 points, 11 rebonds).

Dallas (23 victoires, 19 défaites) reste quatrième. Les Clippers pointent deux rangs plus bas avec 22 victoires et 21 défaites.

Philadelphie n’a laissé aucune chance à Detroit, balayé 147-116. Joel Embiid a compilé 36 points, James Harden s’est offert un triple-boule à 16 points, 15 assists et 12 rebonds. Les Sixers (25 victoires, 15 défaites) sont quatrièmes à l’Est, où Detroit (11 victoires, 33 défaites) est lanterne rouge.