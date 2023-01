Taxation: du changement en vue pour les motorhomes

Les discussions concernant une taxation spécifique des motorhomes sont toujours en cours au sein du gouvernement wallon, a affirmé le ministre régional du Budget, Adrien Dolimont.

Mardi, la Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association (BCCMA), par l’intermédiaire de son secrétaire général Frédéric François, avait de son côté annoncé qu’un accord avait été conclu sur le sujet, évoquant «un réel soulagement» pour les propriétaires de ce type de véhicules et le secteur dans son ensemble. La perspective de taxation avait, en effet, fait chuter la vente de motorhomes neufs de 70%, selon la BCCMA. Selon elle, les propriétaires de motorhome ne devraient finalement pas s’acquitter de taxes de mise en circulation et de circulation du même rang que les voitures particulières.

«Je partage l’avis que le décret pour un impôt plus juste a conduit à une augmentation de la fiscalité pour les propriétaires de motorhomes en sous-estimant l’impact sur cette catégorie de véhicules. Je souhaite que cette situation soit corrigée pour l’avenir. Dans cette perspective, mon cabinet a rédigé un texte prévoyant les dispositions correctrices qui est toujours en cours de discussion au sein du gouvernement», a ensuite nuancé le ministre.

Pour rappel, le décret sur un impôt plus juste, porté à l’origine par Jean-Luc Crucke alors ministre du Budget, a conduit à une explosion du montant des taxes de mise en circulation et des taxes de circulation imposées aux propriétaires de camping-car, ce que dénoncent depuis des mois les associations d’utilisateurs. La réglementation faisait craindre au secteur une démultiplication de la taxation au CO2.

«Nous attendons maintenant les modalités pratiques de cet amendement, qui devrait être discuté lors d’une réunion de comité le 16 janvier prochain», conclut Luc Everaets, CEO de Hainaut Caravaning, et membre actif de la BCCMA.

