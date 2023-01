Etudiante violée sur le campus de l’ULB: la ministre de l'Enseignement supérieur réagit Suite au rassemblement sur le campus de La Plaine et de l’ULB de la Fédération des étudiants francophones et le bureau des Etudiants administrateurs de l’ULB, la ministre Valérie Glatigny s’est exprimée.

Mardi soir, la Fédération des étudiants francophones (Fef) et le bureau des Etudiants administrateurs de l’ULB organisaient un rassemblement sur le campus de La Plaine de l’ULB en soutien à l’étudiante victime d’un viol à cet endroit en décembre dernier. Une centaine de participants ont réclamé plus de sécurité sur le campus.

Ce mercredi matin, la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR) a réagi par voie de communiqué, tenant d’abord à « exprimer sa compassion envers la jeune étudiante violée (…) et ses proches, et sa compréhension à l’égard des réactions d’indignation exprimées par les étudiants hier soir ».

Invitation à la concertation

Après avoir rappelé les mesures déjà prises par l’ULB en termes de sécurité (éclairage, rondes…), la ministre déclare que « ces mesures n’ont pas suffi au vu de l’insécurité grandissante autour du campus et ailleurs à Bruxelles ».

Expliquant que « des délits aussi graves dépassent le champ d’action de nos autorités académiques et appellent une concertation avec les autorités en charge de la police et de la justice », la ministre a donc invité le bourgmestre d’Ixelles, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) et la rectrice de l’ULB Annemie Schaus à une réunion afin d’envisager des mesures pour renforcer la sécurité sur le campus universitaire.

Objectif : établir une « stratégie de sécurité spécifique » à Bruxelles et dans les différentes villes universitaires. La ministre appelle aussi le niveau fédéral à établir des centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) à proximité des campus.