Comment nos comportements vont influencer l’immobilier du futur

Un rapport de CBRE explore l’impact des comportements transgénérationnels sur l’immobilier de demain. Le bien-être, que ce soit à la maison ou au bureau, la localisation de l’habitat et du lieu de travail et les critères ESG sont mis en avant.

Le consultant en immobilier professionnel CBRE a procédé récemment à une étude auprès de 20.000 personnes dans le monde. La tranche des personnes interviewées va des baby-boomers à la génération Z, autrement appelée les digital natives. Les premiers sont nés entre 1946 et 1964. Les seconds entre 1995 et 2009.

L’objet de l’enquête a donné lieu à un rapport intitulé Live, Work, Shop (Vivre, travailler, consommer) : déterminer comment ils vivront, travailleront et consommeront dans le futur. But qui se cache derrière la démarche : déterminer quel sera l’impact de leurs comportements sur l’immobilier de demain, et donc sur les clients de CBRE que sont notamment les promoteurs, développeurs et investisseurs.