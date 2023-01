Le petit moment qui fait du bien: danser avec Christopher Walken dans un palace désert

La scène se passe dans le lobby du Marriott Hotel de Los Angeles en décembre 2000. Un homme seul est affalé dans un fauteuil, plongé dans ses pensées. À part lui, l’endroit est désert. Lorsqu’il relève la tête, il découvre une radio d’où s’échappe la musique de Weapon of Choice de Fatbloy Slim. Une respiration, quelques petits mouvements de la nuque, l’homme se lève et au moment où la musique explose, il se lance dans une chorégraphie aussi réjouissante qu’inattendue. L’homme en question n’est autre que Christopher Walken, acteur d’exception et danseur époustouflant grâce à une formation reçue dès son plus jeune âge.