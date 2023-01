Regards dans le rétroviseur

À l’heure où l’on voit resurgir de vieux démons qu’on croyait enterrés, il n’est pas inutile de jeter un regard sur le passé. Pour voir d’où l’on vient, constater que les choses ne se font pas toutes seules et que les sociétés mettent plus de temps à évoluer qu’à retomber dans leurs pires travers. Cette semaine, on remonte aux années 70 avec le cinéma. Le droit à l’avortement et le combat féministe en France sont au cœur d’Annie Colère tandis que L’Immensità nous entraîne à Rome, dans les mêmes années, au sein d’une famille dont la fille aînée a très tôt senti qu’elle vivait dans un corps qui ne lui correspondait pas. Côté exposition, c’est à Paris que les années 80 sont revisitées à travers la mode, le design et le graphisme qui en disent long sur l’état de la société de l’époque. Chez nous enfin, on replonge dans les années 90 avec le Festival de Dour.