En 2022, Elon Musk a perdu la plus grande somme d’argent de tous les temps

Elon Musk a perdu beaucoup d’argent en 2022. Assez pour perdre son titre de l’homme le plus riche du monde et de passer à celui qui aura perdu la plus grande somme d’argent au monde. Du jamais vu.

Elon Musk, récent nouveau patron de Twitter et PDG de Tesla et de Space X a battu un nouveau record. Selon Het Laatste Nieuws et le Guinness World Records, le multimilliardaire a perdu 182 milliards de dollars, soit 169 milliards d’euros au cours de l’année écoulée, depuis novembre 2021. C’est la première fois qu’il perd autant d’argent. Malgré cela, il reste la deuxième personne la plus riche du monde.

Il reprend le titre de l’homme le plus dépensier au monde. Il détrône Masayoshi Son, un entrepreneur coréen-japonais qui avait perdu près de 59 milliards de dollars en 2000, passant à une fortune de 19 milliards de dollars.