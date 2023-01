La philosophe Amia Srinivasan: «Nous devons créer une culture sexuelle qui remette en question la hiérarchie du désir»

Le plus intime des actes est, en réalité, un fait public, estime-elle dans son livre « Le droit au sexe ». La philosophe défend un féminisme à l’intersection entre le genre, la classe et la race.

Amia Srinivasan, 37 ans, née à Bahreïn, est une tornade qui enchaîne les remarques pertinentes, éblouissant l’interlocuteur, l’acculant face à ses préjugés et le sortant soudainement du pied du mur avec des idées et propositions provocatrices et inattendues.

Fille d’un banquier d’investissement et d’une danseuse classique, tous deux d’origine indienne et éduqués dans l’hindouisme, son parcours de vie à travers le monde – Bahreïn, New York, Taïwan, Londres – l’a poussée vers la philosophie analytique, qu’elle a étudiée à Yale et Oxford afin de trouver une explication à ses propres comportements et se situer dans le monde. Sa place, elle l’a trouvée dans le féminisme, qu’elle a étudié dans les moindres détails afin de pouvoir faire des allers-retours entre ses différentes étapes historiques et dessiner la cohérence d’un combat politique jamais achevé.