Inquiétude pour Novak Djokovic à quelques jours de l’Open d’Australie

Novak Djokovic va-t-il manquer l’Open d’Australie pour la deuxième fois d’affilée ? Un an après avoir raté le tournoi australien à cause d’un imbroglio juridico-sanitaire. Non vacciné contre le Covid, il avait même été expulsé du pays.

Cette fois, c’est à cause d’une blessure que le Serbe pourrait être contraint de faire l’impasse sur le tournoi. En effet, alors qu’il affrontait Daniil Medvedev pour un petit match d’entraînement, Djokovic est parti après à peine une demi-heure de jeu, touché à l’ischio-jambier gauche. Celui qui pourrait retrouver sa place de numéro un mondial à l’issue du tournoi s’est toutefois voulu rassurant en conférence de presse et devrait faire son retour à l’entraînement dès ce jeudi.