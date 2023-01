Se mettre au sport: comment faire durer la bonne résolution?

A chaque Nouvel An, c’est la même rengaine : « Cette année, c’est décidé : je me mets au sport. » Une promesse à laquelle on croit dur comme fer, mais qui a de fortes chances de s’envoler - avec une pointe de pessimisme - au bout de quelques semaines, voire quelques mois pour les plus motivés. Pourtant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise au minimum 150 à 300 minutes d’activité physique d’intensité modérée par semaine.

Si pratiquer un sport est bénéfique pour le cœur, le corps et l’esprit, il n’est pas question pour autant de se mettre la pression. Selon Marc Francaux, professeur de physiologie de l’exercice à l’UCLouvain, « quoi que vous fassiez, c’est mieux que de ne rien faire. » Le risque de commencer trop fort ? Se décourager et ensuite abandonner. « Une fois par semaine pour débuter, c’est déjà suffisant. »