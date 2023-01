David Goffin satisfait d’être «parvenu à très bien jouer» après une longue journée à l’ATP d’Auckland

Lors d’une nouvelle journée gâchée par la pluie, le Liégeois, 32 ans, s’est imposé 6-2, 6-4 face à l’Américain Christopher Eubanks (ATP 123), 26 ans, issu des qualifications, dans un match qui a dû être déplacé en indoor après deux jeux.

« Une victoire, une deuxième d’affilée, je suis très heureux », a-t-il confié à l’issue de sa qualification. « Cela n’a pas été facile. Ce fut une longue journée, à attendre en raison de la pluie. Je ne sais pas à combien de reprises je me suis échauffé, j’ai perdu le fil », a-t-il souri. « Et à l’arrivée, voir ce match être déplacé en indoor, contre un grand serveur, n’était la chose la plus réjouissante pour moi, mais il n’y avait pas d’autre choix. Et en fin de compte, j’ai très bien retourné et j’étais solide sur mes jeux de service. Le tennis est une affaire d’adaptation constante. La météo, le vent, le soleil… Nous avons commencé à l’extérieur pendant deux jeux, avant de devoir basculer à l’intérieur. Il fallait rester bien concentré, calme, car un changement de conditions de jeu peut générer de la nervosité. À l’arrivée, je suis parvenu à très bien jouer et c’est le plus important. »

Pour une place dans le dernier carré, David Goffin retrouvera ce jeudi le Français Richard Gasquet (ATP 67), 36 ans, vainqueur 7-6 (7/2), 6-2 du Portugais Joao Sousa (ATP 82), 33 ans. Il s’agira du sixième affrontement entre les deux joueurs. Le natif de Rocourt mène 3-2, mais c’est le Biterrois qui a remporté leur dernière confrontation en octobre 2022 au tournoi ATP 250 d’Anvers.