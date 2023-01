Brussels Airport: Ryanair ferme définitivement sa base, 59 emplois menacés

La base, déjà fermée pendant cette saison d’hiver, ne rouvrira pas non plus pendant la saison d’été. Celle-ci commence à la fin du mois de mars, comme le confirme Didier Lebbe, secrétaire permanent à la CNE.

Les syndicats ont été informés par la direction ce mercredi. La fermeture menace l’emploi de 59 travailleurs de, semble-t-il, et un certain nombre de destinations estivales à l’aéroport de Bruxelles pourraient également être supprimées.

« Pour expliquer la fermeture, la direction évoque le fait qu’elle n’a pas pu trouver un accord avec Brussels Airport sur des tarifs plus bas », a déclaré M. Elsen, responsable syndical (ACV Plus). Il a dénoncé la forme « bizarre de concurrence entre l’aéroport de Charleroi et Zaventem. Ces tarifs à Charleroi sont maintenant irréalisablement bas. Ryanair exploite intelligemment ces tarifs bon marché dans les aéroports secondaires pour réaliser des bénéfices ».

Le grand patron de Ryanair, Michael O’Leary, a déjà évoqué l’automne dernier la hausse des coûts et des taxes à l’aéroport de Bruxelles pour fermer la base en hiver. Il a averti dans le même temps qu’il ne pouvait pas garantir le retour de la base après l’hiver.

Par communiqué, Ryanair, qui confirme la décision, écrit que cette décision est due « à la décision de l'aéroport de Zaventem d'augmenter ses prix de 11% à partir d'avril 2023 ». « Contrairement à de nombreux autres aéroports de l'UE qui baissent leurs prix pour récupérer le trafic perdu pendant la pandémie de Covid ou qui gèlent les redevances pour stimuler la croissance du nombre de passagers, Bruxelles Zaventem a choisi d'augmenter une nouvelle fois les prix de 11% pour les compagnies aériennes et les passagers à partir d'avril 2023, ce qui le rend encore moins compétitif par rapport aux autres aéroports belges et européens », écrit la compagnie.

Liaisons

Ryanair explique qu'elle continuera à exploiter douze liaisons au départ et à destination de Brussels Airport lors de l’été 2023 sur des avions basés en dehors de la Belgique. Les lieux concernés sont : Barcelone, Majorque, Berlin, Marrakech, Dublin, Pise, Gérone, Porto, Madrid, Rome, Malaga, Valence.

La compagnie aérienne précise aussi que ses vols de et vers Charleroi ne seront pas affectés par cette décision.