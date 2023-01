Football: Noël Le Graët est mis en retrait de la présidence de la FFF

Le témoignage de l’agente Sonia Souid, en l’accusant directement d’avances à répétition, n’a fait qu’accabler encore un peu plus le président octogénaire alors que sa gestion, ainsi que celle de sa directrice générale Florence Hardouin, et ses comportements sexistes supposés, notamment auprès d’anciennes salariées, font l’objet d’une mission d’audit et de contrôle diligentée par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

La sortie irrespectueuse de Le Graët à l’égard de Zidane, dimanche sur RMC, a également embrasé le football français et suscité de nombreuses réactions indignées. Le Breton s’est excusé lundi, via un communiqué transmis à l’AFP, mais la polémique ne s’était pas éteinte.

Président de Guingamp entre 1972 et 1991 puis de 2002 à 2011, Le Graët a été président de la Ligue nationale (LNF/LFP) entre 1991 et 2000 et vice-président de la FFF entre de 2005 à 2011 avant de prendre la tête de la fédération en juin 2011. Il a été réélu en 2012, en 2017 et en 2021.