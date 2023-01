Une victoire mais surtout des enseignements pour les Red Lions pour leur dernière sortie avant la Coupe du monde

Après leur victoire 3-0 face à l’Argentine, mardi (match disputé en 2×15 minutes), les joueurs belges remporté un nouveau succès, ce midi, à Bhubaneswar (Inde), en préparation de la Coupe du monde, face à l’Afrique du Sud (4-3). Une prestation moyenne des Red Lions (3×15 minutes), qui évoluaient sans Arthur Van Doren, Florent van Aubel et Nicolas De Kerpel (laissés en tribune pour effectuer certains tests) et qui ont parfois manqué de mordant dans les duels. Les buts belges ont été inscrits par Alex Hendrickx (2 sur p.c.), Tom Boon et Cédric Charlier. Les protégés de Michel van den Heuvel s’entraineront une toute dernière fois au Kalinga Stadium, vendredi, en milieu d’après-midi, avant leur entrée en matière dans le tournoi, samedi, à 17 heures (12h30, heure belge), face à la Corée du Sud.