«La Mouette» au National: amour, argent et ambition

Au National, Cyril Teste met en scène une « Mouette » de notre temps, entre théâtre et cinéma, dynamisé par la traduction nouvelle d’Olivier Cadiot et portée par huit acteurs formidables de bout en bout.

En 1896, la première de La Mouette à Saint-Petersbourg fut un échec complet. Se démarquant de toutes les habitudes de l’époque, Tchekov y inventait un théâtre nouveau en nous racontant l’histoire d’un jeune auteur montant son premier texte devant ses proches et se heurtant à l’hostilité générale. Pièce sur le théâtre et les inévitables débats qu’il suscite, La Mouette est pourtant devenue rapidement un des plus grands succès de son auteur. Et chaque nouvelle mise en scène se heurte à certaines des questions posées par la pièce sur la possibilité de créer un théâtre nouveau, différent, en phase avec son époque.