Brussels Airport: voici les villes qui seront encore desservies par Ryanair

Ryanair vient de confirmer que sa base de Brussels Airport fermera définitivement. En cause, une augmentation des prix de 11 % pour les compagnies aériennes et les passagers. Malgré cela, 12 destinations sont encore possibles.

Ryanair confirme via un communiqué de presse (reçu par la rédaction) qu’elle continuera d’assurer 12 vols de et à destination de Brussels Airport. Il sera encore possible de voler vers les villes de Barcelone, Majorque, Berlin, Marrakech, Dublin, Pise, Girone, Porto, Madrid, Rome, Malaga et Valence. Par rapport à l’été 2022, 4 vols sur 16 sont donc supprimés pour cet été.