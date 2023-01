Guerre en Ukraine: Kiev s’accroche au sort de la bataille de Soledar

Une guerre informationnelle fait rage autour du sort de Soledar, près de Bakhmout dans le Donbass, assiégée de manière brutale et sanglante par la milice russe Wagner, qui revendique la prise de la ville. Mais les forces ukrainiennes, sous pression, refusent d’abdiquer.

Les forces russes seraient-elles sur le point d’engranger leur première victoire militaire dans le Donbass, après un automne de débâcles dans les régions de Kharkiv et de Kherson ? Ce qui est certain, c’est que pour la première fois depuis le début de l’été, les forces russes, dans ce cas précis la milice paramilitaire Wagner, sont en position de force à Soledar, une petite ville de 10.000 habitants avant guerre, située à une dizaine de kilomètres au nord de l’agglomération de Bakhmout, âprement disputée par les belligérants depuis six mois.

Mardi, Evgueni Prigojine, le puissant chef du groupe Wagner, a déclaré que ses troupes contrôlaient la grande majorité de Soledar, qui abrite la plus grande mine de sel d’Ukraine.