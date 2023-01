Année mouvementée pour le port d’Anvers-Bruges

Le trafic de containers a chuté de 8,6 % à cause des confinements en Chine et de la guerre en Ukraine. Les flux de charbon et de gaz liquéfié ont par contre fortement augmenté.

Pour sa première année d’existence, la nouvelle entité issue de la fusion en avril dernier des ports d’Anvers et de Zeebruges n’aura pas été épargnée. 2022 fut pour le moins mouvementé. Les lockdown à répétition en Chine, la guerre en Ukraine et la crise énergétique en résultant ont profondément bouleversé les flux de marchandises à l’échelle mondiale, affectant l’activité du plus grand port de containers d’Europe. « L’année fut difficile », ont reconnu les dirigeants du Port of Antwerp-Bruges tout en se félicitant de la manière dont celui-ci a résisté et tout en se réjouissant de voir les effets bénéfiques escomptés de la fusion se concrétiser.