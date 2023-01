Délégué aux droits de l’enfant: blocage politique, le personnel lance un «SOS»

Il faut trouver un successeur à Bernard De Vos à la tête de l’institution, mais ça bloque depuis plus d’un an, et ça continue. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles n’agit pas. La ministre compétente, Bénédicte Linard, freine. L’institution dépérit.

Comment qualifier la situation ? Disons abracadabrantesque et déplorable. Cela fait plus d’un an qu’il eut fallu désigner un Délégué général aux droits de l’enfant pour succéder à Bernard De Vos, en place depuis une dizaine d’années, et… Et rien. Par défaut, le susnommé reste en place, il opère tant bien que mal, mais, déstabilisée, l’institution s’affaiblit, se consume, se meurt doucement.