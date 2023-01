Pays-Bas: des criminels menacent l’ancien ministre de la Justice

L’ex-ministre avait fait campagne pour des mesures plus strictes dans la lutte contre le crime organisé après le meurtre de l’éminent journaliste spécialisé dans les affaires criminelles, Peter R de Vries, dans le centre d’Amsterdam, à l’été 2021.

L’ancien ministre de la justice des Pays-Bas, Ferdinand Grapperhaus, fait l’objet d’une protection personnelle renforcée après avoir reçu de des menaces jugées sérieuses, vraisemblablement issues du milieu du crime organisé, a indiqué mercredi un porte-parole du ministère public néerlandais, confirmant une information du quotidien Het Parool.

Selon le journal, la sécurité de M. Grapperhaus a été renforcée mercredi matin. Le ministère public n’a pas donné plus de détails.

Les menaces proférées à l’encontre de Ferdinand Grapperhaus, qui a été ministre de la Justice de 2017 à 2022, proviendraient des milieux du crime organisé, précise le quotidien.

Selon cette publication, les soupçons se portent sur Jos Lijdekkers, dit « Bolle Jos », un trafiquant de drogue présumé recherché pour trafic international de cocaïne. L’homme est suspecté d’avoir importé plusieurs tonnes de drogue via les ports d’Anvers et de Rotterdam, notamment. Il figure depuis mai 2022 sur la liste des criminels les plus recherchés aux Pays-Bas.

Le parquet néerlandais a offert une récompense de 75.000 euros pour toute information menant à son arrestation.

L’ex-ministre avait fait campagne pour des mesures plus strictes dans la lutte contre le crime organisé après le meurtre de l’éminent journaliste spécialisé dans les affaires criminelles, Peter R de Vries, dans le centre d’Amsterdam, à l’été 2021.

L’automne dernier, après des menaces distinctes émanant du crime organisé, la protection personnelle de la princesse héritière Amalia, 19 ans, et du Premier ministre Mark Rutte avait été renforcée. Amalia, qui étudie à Amsterdam, a dû retourner chez ses parents dans le palais de la famille royale à La Haye.