«Virginie Efira est l’actrice la plus star en France»

Après Isabelle Huppert et Juliette Binoche, c’est Virginie Efira qui reçoit le prix French Cinema Award d’Unifrance, en présence de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, et du Président d’Unifrance, Serge Toubiana. Une manière de saluer « l’étendue de son registre puissant, sa capacité à incarner des personnages extraordinaires ou, a contrario, très simples et dans lesquels les spectateurs du monde entier peuvent se retrouver, et sa capacité à traverser les genres. » En dix ans, l’actrice franco-belge, épatante maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes 2022, s’est imposée comme une des figures incontournables du cinéma français. Elle excelle autant dans le registre de la comédie que dans des films plus graves. En 2021, son rôle dans Benedetta, de Paul Verhoeven, lui valut sa quatrième nomination aux César.