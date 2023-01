Naomi Osaka, absente de l’Open d’Australie, est enceinte de son premier enfant

« Ces dernières années ont été très intéressantes, c’est le moins que l’on puisse dire », a écrit la joueuse. « Mais je pense que ce sont les moments les plus intenses de la vie qui risquent d’être les plus amusants.[…] J’ai réalisé que la vie est si courte et que je ne prends pas assez le temps de l’apprécier, chaque jour est une bénédiction et une nouvelle aventure. Je sais qu’il y aura tellement de choses encore à l’avenir et je suis impatiente de voir mon enfant regarder l’un de mes matches et dire ‘c’est ma maman’. »

Osaka a conclu en annonçant son intention de revenir à la compétition la saison prochaine, dès l’Open d’Australie.