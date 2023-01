Wouter Vandenhaute: les raisons de la colère des supporters d’Anderlecht

Dans une lettre ouverte signée par le « Fanboard » et les groupes « BCS », « MA03 », « SL12 » et « FFA », une partie des fans du RSCA demandent la démission du président Wouter Vandenhaute. Pour eux, « la confiance est rompue ».

1. Le renvoi de Kompany et l’embauche de Mazzù

C’est sans doute le grief le plus important des supporters anderlechtois à l’encontre de Wouter Vandenhaute : la fin de collaboration avec Vincent Kompany au terme de la saison 2021-22 alors que l’ancien Diable rouge avait terminé à la troisième place et finaliste de la Coupe de Belgique. Encore un peu plus difficile à digérer pour les amoureux du RSCA quand ils voient que « Vince The Prince » survole la D2 anglaise avec Burnley en développant un football léché alors que son successeur – Felice Mazzù – a été remercié à la fin du mois d’octobre après une énième débâcle vécue au Standard. Là aussi, le Carolo porte le sceau présidentiel. C’est avant tout Vandenhaute qui a choisi Felice Mazzù pour être le nouvel entraîneur principal du RSCA.