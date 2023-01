Corruption et ingérence au Parlement européen: Roberta Metsola propose une série de réformes

La présidente de l’assemblée veut agir au plus vite « pour regagner la confiance des citoyens européens ». Elle a soumis aux groupes politiques quatorze actions concrètes, à mettre en œuvre rapidement. « Une première étape avant une réforme plus profonde ».

Elle avait promis, le 15 décembre, aux chefs d’Etat et de gouvernement, des réponses rapides au scandale de corruption qui éclabousse le Parlement européen… Roberta Metsola n’a guère traîné. En rentrant à Bruxelles, les présidents des groupes politiques ont trouvé sur leur bureau une proposition de stratégie pour « regagner la confiance des citoyens européens ». Soit quatorze mesures pouvant être mises en œuvre à court terme, « afin de renforcer les outils de l’institution en matière d’éthique, de transparence, de conduite et d’améliorer les relations de travail avec les pays tiers ». La première étape, insiste la présidente, d’une réforme plus profonde du Parlement.