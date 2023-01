Dominique Besnehard: «J’aime les actrices qui ne lâchent rien»

Qui mieux que Dominique Besnehard, directeur de casting, agent des stars et producteur, pour parler des comédiennes ? Rencontre avec un vrai amoureux du cinéma, qui préface une anthologie sur les actrices françaises.

Référence incontournable et mémoire vivante du cinéma français, découvreur de talents, agent pour la prestigieuse maison artistique Artmedia (ce qui lui donna l’idée de la série à succès Dix pour cent) pendant vingt ans avant de créer sa maison de production et de lancer le Festival du film francophone à Angoulême avec Marie-France Brière en 2008, Dominique Besnehard est un amoureux inconditionnel des actrices. Rien d’étonnant donc de le voir préfacer amoureusement une encyclopédie sur les actrices françaises, le premier volume (il devrait en paraître trois) mettant en avant une trentaine d’actrices inoubliables comme Romy Schneider, Brigitte Bardot, Simone Signoret, Catherine Deneuve, Jane Birkin. Agent des stars, il est proche de Nathalie Baye, Béatrice Dalle, Line Renaud… A fait des documentaires sur Marlène Jobert, Mylène Demongeot… A raconté sa vie dans Casino d’hiver (Éditions Plon), est en écriture d’un unitaire Dix pour cent pour le cinéma et prépare un film sur le roi Baudouin.