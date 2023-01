Iran: le sort d’Olivier Vandecasteele suspendu à la décision de la Cour constitutionnelle belge

Le sort d’Olivier Vandecasteele (41 ans), emprisonné en Iran depuis le 18 février dernier, continue à inquiéter ses proches en l’absence de notification du verdict et des charges précises retenues contre lui.

Mardi, on apprenait de sources non officielles que sa peine de 28 ans de prison pour « espionnage au profit d’un service de renseignement étranger » annoncée le 14 décembre dernier était alourdie d’autres chefs d’accusation (« contrebande » et « blanchiment d’argent »), passant à 40 ans d’emprisonnement, ainsi que d’autres peines dont 74 coups de fouet et une amende d’un demi-million de dollars.