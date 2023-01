L’artisan du plan de sauvetage d’Anderlecht en 2021

Si la lettre ouverte est fortement à charge, ses auteurs reconnaissent tout de même le rôle clé joué par Wouter Vandenhaute dans la recapitalisation du Sporting d’Anderlecht actée par tous les actionnaires en décembre 2021. Une opération vitale pour le RSCA et pour laquelle Wouter Vandenhaute a beaucoup œuvré. Dans les couloirs de Neerpede mais également auprès de ses proches. Au-delà d’avoir trouvé un terrain d’entente entre les différents actionnaires et d’avoir convaincu Marc Coucke d’annuler 51 millions de dettes (NDLR : 18 millions en capital, 33 en remboursement sous le régime dit de « retour à une meilleure fortune), il a réussi à trouver de l’argent frais à hauteur de 24 millions d’euros. En persuadant certains amis – Geert Duyck et Steven Buyse – mais également en allant chercher dans sa propre poche, devenant actionnaire-président du RSCA via sa société « Mauvavie ». On est loin du terrain sportif, mais c’était vital alors que le club le plus titré du pays connaît sous Marc Coucke la plus grande crise financière de son histoire.