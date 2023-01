«À propos», le podcast du Soir du 12 janvier: Golden Globes, voitures électriques…

Le salon de l’auto ouvre ses portes ce samedi pour les particuliers. Un retour après deux éditions annulées, la faute à la crise sanitaire. Quand on parle automobile, en 2023, il est bien souvent question de modèles électrifiés, propulsés par l’électricité ou dotés de moteurs hybrides. Alors ce salon de l’auto sera-t-il celui des modèles électrifiés ? C’est une question posée par Julien Bosseler dans le soiréco de cette semaine. Il est passé en studio pour nous donner ses réponses.

La 80e cérémonie des Golden Globes a récompensé les meilleurs films et séries dans la nuit de mardi à mercredi. Les Golden Globes, c’est l’événement qui lance la saison des cérémonies du cinéma. Celui qui, historiquement, donne le ton et les grandes tendances des films récompensés. Parmi les lauréats, Steven Spielberg, Cate Blanchett ou Colin Farell… mais pas de trace des succès commerciaux de l’année comme Avatar 2 ou Top Gun 2. On s’est donc posé une question : ces grand messes du cinéma sont-elles démodées ? Font-elles encore autorité ? On a interrogé Gaelle Moury, spécialiste cinéma.