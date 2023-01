Le navetteur perd de moins en moins de temps dans les embouteillages bruxellois (infographies)

Comme chaque année, la société américaine Inrix publie son rapport annuel sur la circulation automobile dans plus de 1.000 villes du monde. Le classement le plus attendu de cette étude est celui des zones urbaines les plus congestionnées de la planète. Pour la deuxième année consécutive, Londres est ville la plus encombrée au monde : le conducteur londonien moyen a perdu 156 heures à cause des embouteillages en 2022. Chicago arrive juste derrière, avec 155 heures perdues. soit un niveau de congestion comparable à la période pré-covid. Paris complète le top 3 de 2022 avec 138 heures perdues.