José Jeunechamps revient pour la première fois sur son départ de Seraing: «On ne m’a donné aucune explication et aucune sommation»

José Jeunechamps avait mené le RFC Seraing à la victoire fin septembre 2022 à Sclessin. Depuis, il a été évincé de son poste de T1. Il préface le derby liégeois de samedi, auquel il n’assistera pas et qu’il ne suivra pas non plus à la télévision.

Le 30 septembre 2022, le RFC Seraing avait créé la sensation en remportant sans l’ombre d’une discussion le derby liégeois face au Standard, dans un stade de Sclessin médusé (0-2). À sa tête, José Jeunechamps, qui ne sera pas là pour assister au match retour, samedi après-midi au Pairay, ni en direct, ni à distance. Parce qu’il a depuis été remercié, mais aussi parce qu’il lui est impossible, comme il le dit lui-même, d’encore regarder un match de son ancienne équipe, tant la déception liée à son licenciement a été immense, à la hauteur de l’énergie et de la motivation qu’il avait déployées pour mener sa tâche à bien. En préface de ce rendez-vous important pour les deux équipes, le technicien liégeois a accepté de revenir, pour la première fois depuis son départ de Seraing, sur ce qu’il considère être « le pire moment » de sa carrière sportive.

Que conservez-vous comme souvenir du succès signé à Sclessin le 30 septembre 2022, alors que vous étiez l’entraîneur principal de Seraing ?

Gagner chez le patron, et encore un peu plus pour moi qui ai vécu de magnifiques années au Standard, c’est une saveur particulière. C’était le match le plus abouti de Seraing, dans l’organisation générale, de la 1re à la 95e minute. Pas la plus belle victoire parce que sans manquer de respect au Standard, c’était plus difficile d’aller l’emporter à Malines. Je m’explique : lorsque Seraing joue le derby à Sclessin, la motivation de ses joueurs est décuplée et il n’y a pas besoin de leur parler. Pour tout Liégeois qui se respecte, aller gagner en bord de Meuse, c’est quelque chose de très spécial, même si le Standard nous a peut-être un peu snobé et s’il faut reconnaître que le ballon a un peu roulé pour nous.

Quelles consignes aviez-vous donné ?