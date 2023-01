Les déchets, enjeu majeur de l’accord de prolongation nucléaire

C’est à la fois le « chantier du siècle » et le « chantier d’un siècle ». Le sort des déchets nucléaires produits par les sept réacteurs belges exploités par Engie est au cœur de l’accord signé ce lundi entre le groupe français et le gouvernement belge. Au terme de longs moins de négociations, l’énergéticien a obtenu que soit calculé, une fois pour toutes, le montant de la facture dont il va devoir s’acquitter pour la gestion du « passif » que les centrales de Doel et Tihange vont laisser derrière elles après leur démantèlement. En échange, Engie s’est engagé à faire tout son possible pour redémarrer deux réacteurs, Doel 4 et Tihange 3, dès novembre 2026. Mais que représentent ces fameux déchets et que va-t-on en faire ?