Thomas Detry prêt à «changer de vie» sur le Tour américain

Thomas Detry fêtera son 30e anniversaire avec style, vendredi à Abou Dhabi ! Avec style, et entouré d’une belle brochette de cadors du golf mondial, réunis pour l’occasion en marge de la Hero Cup, sorte de « répétition générale » de la prochaine Ryder Cup, programmée fin septembre du côté de Rome. « Dès que j’ai été nommé capitaine de la Ryder Cup, j’ai eu à cœur de relancer l’organisation d’une rencontre par équipe en match-play afin d’y réunir les meilleurs joueurs européens du moment et de leur donner une expérience de jeu, tout en permettant aux futurs capitaines et vice-capitaines de prendre leurs marques également », a expliqué Luke Donald qui a de la sorte relancé l’ancien Seve Trophy au fil duquel une équipe d’Europe continentale emmenée par Francesco Molinari sera confrontée de vendredi à dimanche à une formation de Grande-Bretagne et d’Irlande guidée par le spectaculaire Tommy Fleetwood.