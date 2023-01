Détention d’Olivier Vandecasteele en Iran: Ingrid Betancourt, ex-otage des Farc, critique le gouvernement belge

Détenu depuis l’année dernière en Iran, Olivier Vandecasteele a écopé de plusieurs peines pour une condamnation totale de 40 ans de prison et de 74 coups de fouet, rapportaient mardi les agences de presse AFP et Reuters, sur la base des informations de l’organe du pouvoir judiciaire iranien, Mizan Online, et de l’agence Tasnim.

En apprenant les peines infligées à l’humanitaire belge, l’ex-otage des Farc et ex-sénatrice franco-colombienne, Ingrid Betancourt a réagit, rapportent nos confrères de la RTBF. « Je porte en moi la douleur infinie d’Olivier Vandecasteele, dans ce que je conçois être un état terroriste et aussi l’angoisse et la douleur que vit sa famille, ne sachant pas ce qu’il faut faire. Annoncer qu’il va être fouetté en plus de la condamnation à de la peine de prison ! C’est une torture morale ».