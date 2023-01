La Belgique peut se regarder dans la glace

Après Bart Swings, médaillé à l’Euro allround de patinage de vitesse, et avant Loena Hendrickx, candidate à l’or à l’Euro de patinage artistique, Hanne et Stijn Desmet feront partie des favoris à l’Euro de short-track, ce week-end. Une anomalie qui s’explique.

Le sport belge n’est sans doute pas près de tourner le dos à ses fondamentaux footballistiques et cyclistes. Tant en termes de résultats que de popularité, les deux sports inscrits dans les gènes noir-jaune-rouge ont quelques longueurs d’avance, et ce pour pas mal de temps encore. Mais qui aurait osé parier, il y a dix ans d’ici, qu’en l’espace d’un mois, des patineurs venus de notre plat pays figureraient parmi les favoris des championnats d’Europe de patinage de vitesse, de short-track et de patinage artistique et ce, moins d’un an après avoir conquis deux médailles – dont une d’or – aux Jeux d’hiver de Pékin ? Pas grand monde, assurément…