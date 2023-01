Mathieu van der Poel ne quittera pas Wout van Aert d’une semelle

C’est déjà le couple le plus pétillant de l’hiver, comme si leur cyclisme sortait d’une bouteille de champagne. Et ce couple se jurera aussi fidélité sur la route dès l’apparition des jonquilles, et ce, jusqu’à la fin de l’été ! Mathieu van der Poel et Wout van Aert ont, en effet, fixé un programme parfaitement identique sur la route. Le Néerlandais a profité d’une rencontre avec la presse internationale en plein cœur du stage de son équipe Alpecin-Deceuninck sur les hauteurs de Dénia (Costa Blanca) pour dévoiler son agenda.

À l’hôtel Syncrosfera, où tout respire le vélo, Mathieu a pris congé des labourés (tout comme van Aert, lui aussi en stage avec les Jumbo-Visma à Alicante) pour retrouver le plaisir d’une route lisse, celui de la vitesse et des entraînements de groupe. Cette rééducation à la route, après des semaines d’un combat sans merci dans la gadoue et le sable, était de surcroît nécessaire pour le vainqueur du Tour des Flandres miné par son talon d’Achille à lui, le dos.