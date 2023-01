La mannequin allemande, Tatjana Patitz, décède à l’âge de 56 ans

La cause du décès n’a pas été révélée.

La mannequin allemande Tatjana Patitz, qui faisait partie des ’Supermodels’ dans les années 1980 et 1990 avec Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford et Claudia Schiffer, est décédée mercredi à l’âge de 56 ans. Elle est morte en Californie, a confirmé son agence. La cause du décès n’a pas été révélée.

Tatjana Patitz a également figuré dans le célèbre clip de George Michael « Freedom », avec d’autres top-modèles.