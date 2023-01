Pourquoi des milliers de Belges n’ont pas encore reçu leur prime de chauffage

Plus de 20.000 demandes d’octroi de la prime de chauffage de 100 euros décidée par le gouvernement fédéral n’ont pas encore été traitées, selon des chiffres du SPF Economie. La cause du retard se trouve du côté des fournisseurs d’énergie, qui doivent encore communiquer certaines données pour vérification, annonce jeudi la VRT.

Dans un premier temps, la prime chauffage fédérale a été octroyée automatiquement via le fournisseur d’électricité au moment de l’envoi d’une facture d’acompte ou de décompte entre le 15 avril 2022 et le 31 juillet 2022. Mais celui qui n’avait pas reçu la prime chauffage au 31 juillet 2022 pouvait introduire une demande auprès du SPF Économie entre le 1er août 2022 et le 17 novembre 2022.