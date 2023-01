Un David Goffin à deux visages s’incline à Auckland

David Goffin a été éliminé en quarts de finale du tournoi de tennis ATP 250 d’Auckland, épreuve sur surface dure dotée de 642.735 dollars, jeudi en Nouvelle-Zélande. Le Liégeois, 53e mondial, a été battu par le Français Richard Gasquet (ATP 67) en trois sets : 1-6, 6-1, 6-1. La partie a duré 1 heure et 35 minutes.

Goffin expédiait le premier set 1-6 en à peine 28 minutes. Mais dès l’entame du deuxième set, la situation changeait complètement. Durant ce set, Goffin perdait ses quatre mises en jeu, ne réussissant qu’un seul break pour revenir à 3-1.

Le troisième set était interrompu en raison de la pluie alors que le score était de 2-1 pour Gasquet. A la reprise, le Français faisait directement le break. Le Liégeois perdait encore une fois son service, ce qui permettait au Biterrois de servir pour le gain de la partie. Une balle de match suffisait à Gasquet pour l’emporter.

Gasquet, 36 ans, revient à trois victoires partout dans ses duels face à Goffin, 32 ans. Le Français défiera, pour une place en finale, soit le Serbe Laslo Djere (ATP 70), futur adversaire de Zizou Bergs à l’Open d’Australie, soit le Français Corentin Lestienne (ATP 65).

Ce n’est que la deuxième fois, et la première depuis 2013, que David Goffin disputait le tournoi d’Auckland en guise de préparation à l’Open d’Australie. Le premier tournoi du Grand Chelem débutera lundi à Melbourne.

Gille et Vliegen éliminés en quarts

Sander Gille et Joran Vliegen ont été éliminés en quarts de finale du double au tournoi de tennis ATP 250 d’Auckland, épreuve sur surface dure dotée de 642.735 dollars, jeudi.

La paire belge de Coupe Davis a été battue par l’Espagnol Marcel Granollers formant avec l’Argentin Horacio Zeballos la deuxième paire tête de série de ce rendez-vous en Nouvelle-Zélande.

Qualifiés pour ce deuxième tour à la suite du forfait en entrée de leurs adversaires (le Kazakh Alexander Bublik et l’Australien John Patrick Smith), Sander Gillé (ATP 51 en double), 31 ans, et Joran Vliegen (ATP 50 en double) 29 ans, se sont inclinés en trois sets : 6-4, 6-7 (6/8), 10-7. La partie a duré une heure et 56 minutes.

Flipkens en demi-finales à Hobart

Kirsten Flipkens (WTA 31 en double) et sa partenaire allemande Laura Siegemund (WTA 29 en double) se sont qualifiées pour les demi-finales du tournoi de tennis WTA 250 de Hobart, épreuve sur surface dure dotée de 259.303 dollars, jeudi, en Australie. Le duo belgo-allemand, tête de série N.1, a battu en quarts les Australiennes Olivia Gadecki (WTA 734 en double) et Talia Gibson (WTA 259 en double) 6-2, 6-1. La rencontre a duré 1 heure et 3 minutes.