La Belgique en alerte jaune: des premières inondations sont observées

Le temps maussade se poursuit en Belgique. Ce jeudi, l’IRM a même lancé une double alerte jaune. La première concerne le vent et s’applique à tout le territoire (à l’exception de la province de Luxembourg). Des rafales de 80km/h (90km/h à la mer) sont attendues. La situation devrait se calmer aux alentours de 14h.

La deuxième concerne la pluie et est en application jusqu’à vendredi 17 heures. La Belgique dans son entièreté est concernée. Jusqu’à minuit en Basse et Moyenne Belgique et jusqu’à vendredi après-midi au sud du sillon Sambre-et-Meuse, différentes zones de précipitations arroseront copieusement la Belgique. Sur une période de 24 heures, les quantités de précipitations pourront se situer entre 25 et 30 l/m² sur chacune des provinces. Très localement, les valeurs pourront atteindre 35 l/m².

Vu la saturation de sols et des niveaux déjà élevés sur de nombreux cours d’eau, une augmentation rapide des débits sera probablement observée. Les seuils de pré-alerte pourraient être atteints sur les bassins de la Semois, de la Chiers, de la Haute Lesse et du Viroin et leurs affluents. Les Bassins de l’Amblève, de la Vesdre et de l’Our pourraient également voir leurs seuils de pré-alerte atteints.

Ce jeudi matin, les premières inondations ont été constatées dans le sud du pays. La Semois est sortie de son lit dans la province de Luxembourg. Ces débordements n’ont pas de conséquence grave pour les riverains et les infrastructures. Cela ne devrait pas s’aggraver, même si les autorités appellent à la prudence.

La circulation des trains perturbée

Le trafic ferroviaire est interrompu depuis 9h40 entre Liège-Guillemins et Rivage après la chute d’un arbre sur les voies à Esneux. Un service de bus est prévu. Dans le Brabant flamand, un arbre est tombé sur une caténaire à hauteur de Wespelaar. Par conséquent, la circulation des trains est interrompue entre Hever et Louvain depuis 10h00, a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel. Ce dernier a envoyé une équipe sur place, qui travaille avec l’appui des pompiers. Des bus de remplacement effectuent le trajet entre Louvain et Malines.

À lire aussi Le navetteur perd de moins en moins de temps dans les embouteillages bruxellois (infographies)

Les conditions climatiques ont également projeté quelques branches sur les voies à Erembodegem, en Flandre orientale. Mais une équipe d’Infrabel a rapidement dégagé les rails et la circulation n’a pas été perturbée.

Infrabel précise que ses équipes sont sur place pour tronçonner et évacuer les arbres tombés sur les infrastructures. Le gestionnaire « a renforcé la surveillance du réseau durant les prochaines heures ».