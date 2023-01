Les intempéries perturbent le trafic ferroviaire belge

Infrabel, gestionnaire du réseau ferroviaire, a indiqué que le trafic était suspendu depuis 9h20 entre Louvain et Hever. Un arbre est tombé à cause des intempéries. D’autres perturbations liées aux intempéries sont attendues.

Un arbre qui est tombé sur les 2 voies ferroviaires, accrochant les câbles aériens de la voie ferroviaire, près de Wespelaar (commune de Haecht) perturbe les trains qui circulent entre Louvain et Hever. Une équipe d’Infrabel et les pompiers sont sur place pour enlever l’arbre. Des bus de remplacement circulent entre Louvain et Malines dans les deux sens.

Pour rappel, l’IRM a décrété une double alerte jaune sur tout le pays. Premièrement, pour le vent qui risque d’atteindre des rafales de 90km/h. L’alerte sera levée cette après-midi à 14 h. Deuxièmement, pour la pluie : le débit des eaux sera considérablement augmenté dans la Belgique entière. La levée de l’alerte est prévue pour vendredi à 17 heures.