Denis Ducarme, les Windsor et Marie Arena: les gagnants et les perdants de la semaine

Les Gagnants

Tihange

Tihange, sa Meuse, sa centrale, son réacteur nucléaire… L’accord intervenu entre le gouvernement et Engie prévoit la prolongation d’un réacteur tout près de Huy. Au MR, on a fait sauter les bouchons, ce qui vaut mieux que de faire sauter une centrale. Bon, on est en Belgique. Autant dire que s’il y a un accord, rien n’est vraiment réglé. On ne sait pas si on sera encore là, mais à tous les coups, on reparlera de ce dossier.

Les Saxe-Cobourg