Cybersécurité: la Défense et Microsoft font confiance à MolenGeek

C’est avec un grand sourire qu’Ibrahim Ouassari nous accueille dans ses locaux de MolenGeek. A sa droite, un homme en habit militaire, le général Michel Van Strythem, et à sa gauche, la vice-présidente de Microsoft, Kate Behncken. Une image inédite en plein cœur de Molenbeek et qui en dit beaucoup sur le nouveau projet de ce centre de formation numérique.

MolenGeek offrira très bientôt les premières formations en collaboration directe avec la Défense pour préparer les guerres d’aujourd’hui et de demain. Un cursus gratuit et ouvert à tous, comme le répète son fondateur, offrant des opportunités d’embauche à tous les jeunes de Molenbeek et d’ailleurs.