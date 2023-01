Le mocktail, succès d’un breuvage qui ne monte pas à la tête

Qu’on soit plutôt Dry January, Tournée minérale en février, ou Sober October, il n’aura échappé à personne que la mode des mois sans alcool compte de plus en plus d’adeptes. Selon une étude du Crédoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie), on constate entre 2003 et 2016 une diminution de la consommation d’alcool allant de 5 à 26 % parmi toutes les tranches d’âge, et en particulier les plus jeunes. Et quand la demande de cocktails alcoolisés diminue, l’offre dans les établissements s’adapte en conséquence.