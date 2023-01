Rallyes: Thierry Neuville a (enfin) un nouveau patron

Un an et même un peu plus : voilà le temps qu’aura mis Hyundai pour désigner un nouveau patron à sa division sportive que le fantasque Andrea Adamo avait quittée fin 2021. Et les discrets Coréens ont à nouveau confié cette tâche à une forte personnalité, révélée lors de la décennie écoulée en Formule 1 : Cyril Abiteboul. Successivement à la tête de Caterham (2012-2014) puis de Renault (2017-2021), cet ingénieur français de 45 ans va enfin soulager Julien Moncet d’un rôle de meneur d’hommes pour lequel il n’était vraiment pas taillé, en plus du fait qu’on ne lui avait jamais véritablement donné les moyens de l’assumer !

Dans ce contexte particulier, il est quand même à noter qu’avec son titre de « sous-directeur », Moncet aura signé la saison la plus prolifique de la marque sud-coréenne, avec cinq victoires partielles (trois pour Ott Tänak, deux pour Thierry Neuville), et surtout un triplé historique signé à l’Acropole. Mais il n’a en revanche pas réussi à sécuriser l’une ou l’autre des couronnes mondiales mises en jeu, pourtant chères à ses employeurs. Fort heureusement, les Coréens ont eu la lucidité nécessaire pour rendre à cet autre ingénieur français un rôle plus en adéquation avec ses capacités techniques, en lui confiant une nouvelle mission « liée aux technologies du future pour Hyundai Motorsport », dit le communiqué.

En route vers le futur

Dans le même ordre d’idée, Sean Kim, le président d’Hyundai Motorsport, a accueilli Cyril Abiteboul en déclarant que « son expérience en Formule 1 va nous aider à explorer de nouvelles opportunités pour grandir et nous améliorer, tout en nous permettant de nous mêler à la bagarre pour les titres en WRC (…) »

Deux messages tournés vers le futur et les nouvelles technologies qui ne manqueront pas d’alimenter les rumeurs faisant état de l’intention du constructeur sud-coréen de prospecter de nouvelles voies de développement en matière de compétition à plus ou moins brève échéance. La piste de l’endurance et du Mans sont régulièrement évoquées avec l’engagement d’un Prototype hybride, technologie pour laquelle Hyundai peut faire valoir une certaine expérience. Une participation en Formule 1, via la motorisation de l’une ou l’autre écurie, a déjà été susurrée également.

Bref, un retour au circuit sur lequel Cyril Abiteboul se sentira sans doute plus à l’aise, alors qu’il n’a pas manqué de faire état de sa méconnaissance du monde des rallyes.

Thierry Neuville seul leader

Sa tâche à ce niveau ne semble cependant pas insurmontable : alors qu’Ott Tänak a quitté l’équipe pour retrouver Ford, Thierry Neuville sera plus que jamais le leader incontesté de la formation coréenne avec laquelle il a fait partie du voyage WRC depuis le début (2014), et abordera donc sa… dixième saison ! A 34 ans, notre compatriote n’aura pas vraiment à craindre la concurrence de son équipier régulier Esapekka Lappi, et encore moins celle des intermittents que seront Craig Breen et Dani Sordo. Abiteboul ne mettra pas longtemps à comprendre que c’est autour de Neuville que devra se construire cette campagne 2023 qui, pour le pilote belge, pourra prendre les allures de dernière chance d’enfin conquérir un titre mondial, alors que son contrat arrivera à échéance à la fin de cette saison.