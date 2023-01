Les Racines élémentaires de Jérémy Ferrari: «J’avais envie de faire rire ma mère et d’avoir la fierté de mon père»

Révélé par un télé-crochet visant à découvrir les nouveaux talents de l’humour, Jérémy Ferrari, enfant de Charleville et vilain petit canard en milieu scolaire, n’hésite pas sur scène à brandir ses racines écorchées. Sans oublier de rendre hommage à ses parents.

En arrivant à la rédaction du Soir, il se sent un peu chez lui, à la maison. Le Cirque Royal, où il organise depuis quelques années « son » Smile and Song festival, est à deux pas. Et puis en cette rédaction bruxelloise plane le fantôme de son arrière-grand-père, Marcel. De quoi lancer la conversation sur ses racines.

Je ne serais pas devenu qui je suis si…