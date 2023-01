Présidentielle en Tchéquie: lutte à trois pour le Château de Prague

Les 13 et 14 janvier, les Tchèques iront aux urnes se choisir un nouveau président, ou bien même une première présidente. Dans cette lutte serrée, la campagne se joue plus sur l’image des candidats que sur de véritables débats idéologiques.

Correspondant à Prague

A quelques jours du premier tour, trois candidats sont au coude-à-coude dans les sondages : l’ex-Premier ministre Andrej Babis, l’ex-général Petr Pavel et l’ex-rectrice d’université Danuse Nerudova. Un second tour les 27 et 28 janvier départagera les deux vainqueurs du premier tour.

Dans le régime parlementaire tchèque, la présidence a une valeur plus symbolique que politique, même si le président sortant, Milos Zeman, a souvent montré pendant ses deux mandats qu’il pouvait jouer un rôle important en interprétant librement la Constitution.