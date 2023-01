C’est du belge: Teo, attachant et insaisissable

« Teo malgré ». Drôle de titre, drôle de roman, drôle de personnage. Tout ça est bien absurde. Et émouvant.

Teo malgré, Stefan Liberski, Onlit, 95 p., 14 €

La couverture en dit long sur ce court roman ou cette longue nouvelle, c’est comme vous voulez. Une Dinky Toys représentant une Cunningham de course. Elle est blanche, deux lignes parallèles bleues et le numéro 31. C’est la voiture miniature préférée de Teo. Il joue avec elle sur le tapis de son salon, bruitant les vrombissements du moteur et les crissements des pneus lancés dans des virages trop serrés.