«Un ouragan dans la barbe»: de l’art de s’entendre… en langue des signes

Avec son crayon, Noelia Diaz Iglesias fait danser les mains (et le corps) d’un grand-père sourd-muet et de son petit-fils.

Un ouragan dans la barbe, Noelia Diaz Iglesias, Maison CFC, 112 p., 18 €, dès 9 ans

L’art naît de la contrainte. Et quelle astreinte que celle qui guide Noelia Diaz Iglesias ! Avec Un ouragan dans la barbe , la jeune Belge se pique de raconter et d’illustrer un personnage qui ne parle pas. Rares sont les représentations de sourds-muets dans la littérature jeunesse, sans doute parce que la langue des signes n’est pas le ressort graphique le plus aisé qui soit. Une difficulté qui n’arrête pas l’artiste bruxelloise : non seulement, son trait transforme cette complexité en une force visuelle inédite mais il contamine toute son œuvre d’une vitalité inclassable.