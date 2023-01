Pierre Lemaître, Sylvie Yvert, Haruki Murakami…: les poches des Livres du Soir

Le Grand Monde ****

Pierre Lemaître

Il y a chez Lemaître la magie des salles obscures où s’enflamme soudain le grand écran : vous reconnaissez sa voix, la phrase courte, le clin d’œil et la larme, et dès les premiers instants, vous savez qu’il va vous divertir et vous émouvoir jusqu’à l’assuétude. On le suit en confiance dans les enchevêtrements historiques – jamais de fausse note – on larmoie puis on éclate de rire face à l’humanité grotesque. Après Les enfants du désastre, nous sommes en 1948 à Beyrouth et Saïgon, autour de piastres et des Pelletier, pour le premier tome d’un nouveau cycle littéraire, Les Années Glorieuses.

Le Livre de Poche, 768 p., 10,4 €

Il était une fois Lamartine ***

Sylvie Yvert