Netflix a misé sur le tennis explosif de Nick Kyrgios

C’est en ligne depuis ce vendredi ! Après la Formule 1, Netflix dévoile sur sa plateforme les coulisses du tennis mondial, fruit d’une année de tournage en 2022, à travers les tournois du monde entier et leurs vestiaires… Le premier joueur mis à l’affiche par les producteurs américains est l’impétueux Nick Kyrgios, un choix pas vraiment étonnant. Voici, en avant-première, une première grille de lecture de cette nouvelle saga.

1 Le vrai lancement de la saison, juste trois jours avant l’Open d’Australie …

En tant que rois du marketing digital, les propriétaires de Netflix n’ont pas hésité longtemps sur la date de diffusion du tout premier épisode (la saison 1 en comptera cinq au total) de leur nouvelle série « Break Point ». Outre le fait que ce vendredi 13 janvier devrait porter chance, on se situe exactement à trois jours du début de l’Open d’Australie, où tout le monde du tennis aura les yeux braqués sur Melbourne. Et Netflix, qui a déjà inondé les réseaux des fameux teasers sur le tout premier épisode pour exciter la curiosité, volera donc la vedette de l’événement tennistique du moment au rendez-vous australien. C’est évidemment bien joué, avant de lancer cette série sur les coulisses du tennis mondial qui espère recueillir le même succès que « Drive to survive », diffusé dès 2019, et qui a permis à la Formule 1 de pratiquement renaître de ses cendres au niveau de sa popularité mondiale.

Par rapport à cette comparaison de succès, on relèvera tout de même que le public américain a découvert une Formule 1 pas spécialement développée aux USA (à l’époque, puisqu’il y aura trois Grands Prix là-bas, cette saison), alors que le tennis a déjà une vraie histoire aux Etats-Unis, de Billie Jean King aux sœurs Williams, en passant par Arthur Ashe, Jimmy Connors, John McEnroe, Pete Sampras et Andre Agassi, pour ne citer qu’eux.